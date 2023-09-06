Украина рассчитывает на поддержку Эстонии в экспорте аграрной продукции в ЕС

17:40 01 сентября Киев, Украина





Об этом глава украинского правительства сказал во время он-лайн встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Эстонии на уровне Евросоюза в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны ЕС.Об этом глава украинского правительства сказал во время он-лайн встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Рассчитываем на поддержку Эстонии на уровне ЕС в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны Европы. А также на сотрудничество в развитии логистики, в частности через проект Rail Baltica, который улучшит доступ украинской продукции к балтийским портам", - сказал Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Эстония - одна из стран-лидеров в поддержке Украины. Также стороны обсудили поддержку евроатлантической интеграции Украины и оружие.