Украина рассчитывает на поддержку Эстонии в экспорте аграрной продукции в ЕС
17:40 01 сентября Киев, Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина
рассчитывает на поддержку Эстонии на уровне Евросоюза в вопросе экспорта
украинской аграрной продукции в страны ЕС.
Об этом глава украинского правительства сказал во время он-лайн встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
"Рассчитываем на поддержку Эстонии на уровне ЕС в вопросе экспорта украинской аграрной продукции в страны Европы. А также на сотрудничество в развитии логистики, в частности через проект Rail Baltica, который улучшит доступ украинской продукции к балтийским портам", - сказал Денис Шмыгаль.
По словам премьер-министра, Эстония - одна из стран-лидеров в поддержке Украины. Также стороны обсудили поддержку евроатлантической интеграции Украины и оружие.
"Отметил активное участие Эстонии в восстановлении, в частности, Житомирской области по региональному принципу", — сказал Шмыгаль и подчеркнул, что для Украины важна поддержка Эстонией "формулы мира", а также усиление санкций против россии и создание специального международного трибунала за преступление агрессии.
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