Украина продала инвесторам ОВГЗ на 1 миллиард гривен

12:54 09 Сентябрь Киев, Украина

Государство старается повысить размер государственного бюджета путем продажи ценных бумаг. Такая система позволяет не только пополнять казну, но и получать дополнительное финансирование на текущие расходы.

Министерство финансов Украины организовало очередной аукцион по продаже отечественных облигаций внутреннего займа. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Указывается, что на последнем аукционе Минфин продал инвесторам порядка 987 млн грн со сроком кредитования в 1 и 3 года. Соответствующий аукцион состоялся во вторник, 8 сентября. Указывается, что годовых ОВГЗ было продано на 329 млн грн, а 3-летних на 656 млн гривен. Доходность первых оценивается в 9,28%, а 3-летних в 10,46%.

Важно сказать, что продажа ценных бумаг является популярным механизмом украинского правительства по кредитованию. Обычно государство продает взаймы ОВГЗ и таким образом получает дополнительные деньги для покрытия собственных актуальных потребностей, к примеру, по выплатам кредитов. Позже страна обратно покупает ОВГЗ.

Напомним, что недавно продажа государственных облигаций принесла в бюджет дополнительные 10 млрд гривен. 4 августа 2020 года Минфин предложил инвесторам еще три выпуска ценных бумаг сроком 6 мес., год и два года. Последние вызвали больше всего интереса у инвесторов — половину всей суммы, что поступила в бюджет, принесли именно они.