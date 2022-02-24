Украина призывает ввести новые санкции против России

Российская Федерация ввела свои войска на территорию Донбасса.
Руководство страны выступило с призывом к западным партнерам о введении новых санкций против агрессора.
Киев призвает западных партнеров начать введение новых санкций против Российской Федерации
Украина призвала партнеров к новым санкциям против РФ.
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"Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", - говорится в заявлении МИД Украины.
В документе отмечается, что "Украина активировала свое право на самозащиту в соответствии с международным правом". Последние события во внешнеполитическом ведомстве расценили как "акт войны, нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".
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