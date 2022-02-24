Украина призывает ввести новые санкции против России

09:00 24 Февраль Киев, Украина

Российская Федерация ввела свои войска на территорию Донбасса.

Руководство страны выступило с призывом к западным партнерам о введении новых санкций против агрессора.

Киев призвает западных партнеров начать введение новых санкций против Российской Федерации

Украина призвала партнеров к новым санкциям против РФ.

.

"Мы также призываем дружеские столицы продолжать укреплять обороноспособность нашего государства, предоставляя оружие и военное оборудование. От нашего общего ответа сейчас зависит не только безопасность украинских граждан, но и безопасность граждан Европы и будущее мирового порядка", - говорится в заявлении МИД Украины.