Украина присоединится к общей системе маршрутных сборов ЕС

19:18 24 ноября Киев, Украина

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что комитет Евроконтроля одобрил присоединение Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигационное обеспечение.

При этом в ведомстве отмечают, что необходимо украинское законодательство привести в соответствие с требованиями европейских партнеров.

"Мы должны привести украинскую нормативную базу в соответствие с принятым решением… В результате успешной техинтеграции Украина станет полноценным участником унифицированного для всех стран – членов Евроконтроля процесса расчетов. Завершение важного этапа евроинтеграционных процессов в области аэронавигации дает Украине весомое преимущество: позволит внедрить европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги", – цитирует министерство главу "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Основными преимуществами для "Украэроруха" ведомство называет ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и определение актуальных ставок 1 января ежегодно с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.



Также определение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном пространстве над открытым морем дает новые возможности привлекать транзитный трафик над Черным морем.



Обработка выставленных "Евроконтролем" счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.