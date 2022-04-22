Украина присоединится к общей системе маршрутных сборов ЕС

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что комитет Евроконтроля одобрил присоединение Украины к общей системе маршрутных сборов за аэронавигационное обеспечение.
При этом в ведомстве отмечают, что необходимо украинское законодательство привести в соответствие с требованиями европейских партнеров.
Основными преимуществами для "Украэроруха" ведомство называет ежегодный перерасчет ставок платы за аэронавигационное обслуживание и определение актуальных ставок 1 января ежегодно с целью полного покрытия расходов на обеспечение услуг.
Также определение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном пространстве над открытым морем дает новые возможности привлекать транзитный трафик над Черным морем.
Обработка выставленных "Евроконтролем" счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.
Также определение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном пространстве над открытым морем дает новые возможности привлекать транзитный трафик над Черным морем.
Обработка выставленных "Евроконтролем" счетов за аэронавигацию от имени Украины обеспечит почти 100% их оплату авиакомпаниями.
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