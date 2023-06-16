Украина прекращает экспорт электроэнергии - Укрэнерго

Украина в настоящее время не осуществляет импорт и экспорт
электроэнергии, согласно сообщению, опубликованному Укрэнерго в среду, 24 мая.
"Причиной остановки экспорта электроэнергии из Украины является необходимость обеспечения внутреннего потребления страны на протяжении всего дня и создание запасов на пиковые вечерние часы потребления", - говорится в сообщении.
При этом утверждается, что сейчас производимой электроэнергии хватает на покрытие потребностей потребителей в Украине.
"Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются наявные в системе мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции", - говорится в сообщении.
В настоящее время постепенно уходят на ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций. Также продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций.
Энергетики просят украинцев рационально потреблять электрическую энергию ради стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00.
"Перенесите, по возможности, потребление на утро, день или ночь, уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы. Тогда диспетчерам Укрэнерго будет легче в эти часы наибольшего потребления удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии, который является залогом стабильной работы энергосистемы", - добавили в компании.
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