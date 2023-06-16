Украина прекращает экспорт электроэнергии - Укрэнерго

15:37 24 мая Киев, Украина

Украина в настоящее время не осуществляет импорт и экспорт электроэнергии, согласно сообщению, опубликованному Укрэнерго в среду, 24 мая.

"Причиной остановки экспорта электроэнергии из Украины является необходимость обеспечения внутреннего потребления страны на протяжении всего дня и создание запасов на пиковые вечерние часы потребления", - говорится в сообщении.

При этом утверждается, что сейчас производимой электроэнергии хватает на покрытие потребностей потребителей в Украине.

"Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются наявные в системе мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции", - говорится в сообщении.

В настоящее время постепенно уходят на ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций. Также продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций.



Энергетики просят украинцев рационально потреблять электрическую энергию ради стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00.