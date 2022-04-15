Украина потеряла около 75% ВВП из-за оккупации Крыма 

15:11 16 июля Киев, Украина

Эксперты оценили экономические потери от оккупации Россией Крыма, по их данным, Украина потеряла $135 млрд, это около 75% ВВП.

Об этом говорится в исследовании "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова" Центра экономической стратегии.



Отмечается, что $135 млрд - это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ( $42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных громад ($1,7 млрд).

«Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации РФ Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету Министров разработать методики определения убытков», - отметил Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

Первичная оценка, которая была сделана Минюстом в 2014 году и учитывала не все факторы, составила $106 млрд.