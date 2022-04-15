Украина потеряла около 75% ВВП из-за оккупации Крыма 

Эксперты оценили экономические потери от оккупации Россией Крыма, по их данным, Украина потеряла $135 млрд, это около 75% ВВП.
Об этом говорится в исследовании "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова" Центра экономической стратегии.
Отмечается, что $135 млрд - это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ( $42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных громад ($1,7 млрд).
Отмечается, что $135 млрд - это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ( $42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных громад ($1,7 млрд).
Первичная оценка, которая была сделана Минюстом в 2014 году и учитывала не все факторы, составила $106 млрд.
Среди полезных ископаемых в Крыму наибольшую ценность представляют энергетические. В частности, на морском шельфе возле Крыма разведаны большие залежи углеводородов, которые были более перспективными, чем залежи на суше (не на полуострове, а в Украине в целом), которые уже начали истощаться. Но и залежи известняка (как для металлургии, так и для строительства) тоже представляют немалую ценность.
Из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% от своей общей площади, что соответствует 27 тыс. км, или 2,7 млн га. Но не всю эту площадь можно оценить в денежных метриках. По методике исследования ЦЭС, цена земли сельскохозяйственного назначения в Крыму может быть оценена в $4 тыс. за гектар, а общая стоимость 755 тыс. га посевных площадей составляет около $3 млрд.
Украинцы могли потерять почти 935 тысяч квартир, что равно 49 млн квадратных метров. До временной оккупации полуострова средняя стоимость квадратного метра жилья составляла эквивалент 873. Следовательно, общая рыночная стоимость крымского жилья на тот момент достигала почти $43 млрд. С тех пор цены на жилье возросли. В течение первого года после оккупации, в долларовом измерении жилье подорожало на 50%, а на протяжении следующих пяти лет еще на 12%.
Частные владельцы активов в Крыму, которых насчитывалось 20 тыс. предприятий, потеряли активы на сумму $18,488 млрд. Среди утраченных отраслей - генерация и распределение электроэнергии, распределения газа, перерабатывающая промышленность, а также строительство, часть рекреационного комплекса, другие виды услуг. Кроме прямых потерь, были еще косвенные, связанные с разрушением или искажением цепочек стоимости и транспортных коридоров.
Активы государственных компаний, зарегистрированных непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составляли $2,7 млрд. Среди крупнейших - энергетические компании Черноморнефтегаз и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами, объекты транспортной инфраструктуры (морские торговые и рыбные порты) .
Отмечается, что оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом. Иски от Украины как государства, государственных и частных компаний и отдельных граждан поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, Страсбург), Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд (оба в Гааге), Международный трибунал по морскому праву (Гамбург), а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.
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