09:52 24 октября Киев, Украина

Украина потеряла до 90% ветряной энергетики и до половины солнечной в результате войны с рф, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью каналу «Мы – Украина».



По его словам, основная часть мощностей "зеленой" энергетики расположена на юге Украины.

«Мы потеряли примерно 90% ветра и 45-50% солнца. Это огромные потери», – прокомментировал Галущенко.

Галущенко сообщил, что в 2019 и 2020 году в Украине произошел стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно, ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10–11%.

Он добавил, что до начала полномасштабной войны Украина имела стратегию, которая предусматривала минимум 25% зеленой энергетики в энергобалансе до 2030 года. После войны эту стратегию планируют пересмотреть и увеличить процент возобновляемой энергетики. По словам министра энергетики, Европа готова инвестировать в это направление.