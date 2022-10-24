Украина потеряла до 90% ветряной энергетики и до половины солнечной в результате войны с рф, сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью каналу «Мы – Украина».
По его словам, основная часть мощностей "зеленой" энергетики расположена на юге Украины.
По его словам, основная часть мощностей "зеленой" энергетики расположена на юге Украины.
Галущенко сообщил, что в 2019 и 2020 году в Украине произошел стремительный рост зеленой энергетики. Соответственно, ее доля в энергосистеме Украины составляла примерно 10–11%.
Он добавил, что до начала полномасштабной войны Украина имела стратегию, которая предусматривала минимум 25% зеленой энергетики в энергобалансе до 2030 года. После войны эту стратегию планируют пересмотреть и увеличить процент возобновляемой энергетики. По словам министра энергетики, Европа готова инвестировать в это направление.
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