Украина потеряла 2 пункта в рейтинге Bloomberg

Ежегодный рейтинг Bloomberg показал, что самой инновационной страной мира стала Южная Корея. А вот Украина сдала позиции и оказалась в рейтинге агентства на 58 позиции.

Украина заняла 58 место (или 3 место с конца), опустившись на 2 строчки вниз по сравнению с предыдущим годом. Наивысший показатель у нас в области патентной активности – здесь Украина занимает 36 место, а вот худший показатель в развитии сектора исследований и разработок (R&D) – 59 место из 60.

Индекс Bloomberg анализирует десятки критериев с использованием семи одинаково взвешенных показателей, включая расходы на исследования и разработки (R&D), производственные мощности, концентрацию высокотехнологичных компаний и другие.

Значительную роль в образовании рейтинга 2021 года сыграла борьба с Covid-19 – на место в списке влияли действия стран по сдерживанию пандемии, цифровая инфраструктура, которая позволяла экономикам справляться с влиянием карантина, а также гонка правительств за разработку вакцин. Впервые с 2016 года в топ-50 вошла Индия. Удачный год и для Уругвая – страна впервые попала в рейтинг. А вот Алжир и Аргентина оказались в числе стран, потерпевших наибольшее поражение: они сместились на 10 и 6 позиций соответственно относительно предыдущего года.