Украина получит от США новый грант более чем на $1 миллиард

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова подписала протокол переговоров по привлечению в госбюджет Украины гранта в размере 1,25 миллиарда долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка.
Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.
Зыкова выразила благодарность Всемирному банку за беспрецедентную помощь, оказываемую Украине с начала полномасштабного вторжения.
К слову, благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 миллиарда долларов и 1,44 миллиарда евро, из которых 17,97 миллиарда долларов — гранты.
В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития и направления средств в государственный бюджет.
В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития и направления средств в государственный бюджет.
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