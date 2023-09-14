Украина получит от США новый грант более чем на $1 миллиард

14:42 14 сентября Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе Минфина. Заместитель министра финансов Ольга Зыкова подписала протокол переговоров по привлечению в госбюджет Украины гранта в размере 1,25 миллиарда долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка.Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

"Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг (государственных служащих, педагогов, медиков, работников служб первого реагирования)", - говорится в сообщении.

Зыкова выразила благодарность Всемирному банку за беспрецедентную помощь, оказываемую Украине с начала полномасштабного вторжения.

"Неизменная и действенная поддержка ВБ в рамках Проекта PEACE in Ukraine позволила правительству выполнять основные государственные функции на национальном и региональном уровнях, в том числе решать неотложные социальные вопросы по поддержке населения", — отметила чиновник.

К слову, благодаря Проекту PEACE in Ukraine Министерство финансов привлекло грантов и ссуд на общую сумму 19,5 миллиарда долларов и 1,44 миллиарда евро, из которых 17,97 миллиарда долларов — гранты.



В ближайшее время ожидается подписание Соглашения об указанном гранте Целевого фонда многих доноров между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития и направления средств в государственный бюджет.