Украина получит от ЕС €1,4 миллиона на обустройство границы с Беларусью

08:48 07 Декабрь Киев, Украина

Украина на обустройство государственной границы получит от Европейского Союза 1,4 млн евро.

Об этом договорились министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.



«Учитывая сегодняшние вызовы, МВД предлагает рассмотреть возможность перераспределения части бюджета второй фазы совместного проекта EU4IBM для безотлагательного обустройства украинско-белорусского участка границы и повышения возможностей Госпогранслужбы», — заявил Монастырский.

Кроме того, глава представительства ЕС заявил, что в течение нескольких месяцев европейские партнеры согласуют существенное увеличение этой суммы. Однако сейчас Украина уже может рассчитывать на 1,4 млн евро.



Руководитель правоохранительного ведомства отметил, что в связи с обострением ситуации на границах ЕС и Республики Беларусь, а также откровенной демонстрации агрессивных намерений со стороны восточного и северного соседей Украина заинтересована в расширении взаимодействия с ЕС в вопросах безопасности. В этом смысле, украинская сторона заинтересована в участии в заседании министров внутренних дел ЕС, которое состоится 9-10 декабря в Брюсселе.