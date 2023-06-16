Украина получит от доноров 17 млн ​​евро на жилищное кредитование для ВПЛ

Международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом информирует министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по итогам встречи вице-премьера Ирины Верещук с представителями Госмолодежилья и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине.
Речь идет о грантовой программе, которую реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
Речь идет о грантовой программе, которую реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
По ее словам, министерство будет способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров для интеграции ВПЛ в новые общины.
С 2021 года Госмолодежь и Офис Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине реализуют в Украине доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц.
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