Украина получит от доноров 17 млн ​​евро на жилищное кредитование для ВПЛ

17:20 24 мая Киев, Украина

Международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
 
Об этом информирует министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по итогам встречи вице-премьера Ирины Верещук с представителями Госмолодежилья и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине.

Речь идет о грантовой программе, которую реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.
"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем", - подчеркнула Верещук.
По ее словам, министерство будет способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров для интеграции ВПЛ в новые общины.

С 2021 года Госмолодежь и Офис Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине реализуют в Украине доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц.
"В течение этого периода более 650 переселенцев получили кредит (со ставкой 3% годовых) на общую сумму 892,6 млн гривен", - сообщили в пресс-службе.