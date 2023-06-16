Украина получит от доноров 17 млн ​​евро на жилищное кредитование для ВПЛ

17:20 24 мая Киев, Украина

Международные доноры предоставят Украине дополнительный грант в размере 17 млн евро на жилищное кредитование для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом информирует министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по итогам встречи вице-премьера Ирины Верещук с представителями Госмолодежилья и Офиса Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине.



Речь идет о грантовой программе, которую реализует Госмолодежь за финансирование правительства Германии через Кредитное учреждение KfW.

"Это одна из самых действенных программ обеспечения ВПЛ доступным жильем", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, министерство будет способствовать привлечению к грантовой программе других международных доноров для интеграции ВПЛ в новые общины.



С 2021 года Госмолодежь и Офис Кредитного учреждения для восстановления (KfW) в Украине реализуют в Украине доступную программу кредитования жилья для внутренне перемещенных лиц.