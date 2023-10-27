Украина получит дополнительные 54,3 млн евро от Германии для энергетического сектора

Минэкономики Германии внесет дополнительно 54,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что деньги будут направлены на закупку энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.
Отмечается, что деньги будут направлены на закупку энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.
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