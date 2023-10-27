Украина получит дополнительные 54,3 млн евро от Германии для энергетического сектора

14:06 27 октября Киев, Украина

Минэкономики Германии внесет дополнительно 54,3 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что деньги будут направлены на закупку энергетического оборудования, необходимого для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.
"Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы испытываем с первых дней полномасштабной войны россии против Украины, чрезвычайно важна для энергетического сектора. Спасибо Германии за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.