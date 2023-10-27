Украина получит дополнительные 54,3 млн евро от Германии для энергетического сектора

"Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы испытываем с первых дней полномасштабной войны россии против Украины, чрезвычайно важна для энергетического сектора. Спасибо Германии за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.