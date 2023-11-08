Украина получит $550 млн от Всемирного банка на восстановление сельского хозяйства

19:20 08 ноября Киев, Украина

Украина получит 550 миллионов долларов США в рамках проекта Всемирного банка по восстановлению сельского хозяйства.

Соответствующие грантовые и кредитные соглашения подписали Украину и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), сообщает Министерство финансов Украины.



Отмечается, что финансирование состоит из займа Всемирного банка в размере 230 млн. долларов США из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки и гранта в размере 320 млн. долларов США от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.



500 млн. долларов США из общего объема средств будут направлены на финансирование Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023-2024 годах с фокусом на аграрные предприятия.