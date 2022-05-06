Украина получит 1 млн евро на реформы от Германии

На сайте посольства Германии в Киеве появился документ, подписанный послом Германии Рольфом Мафаелем и заместителем генерального секретаря Совета Европы Ґабриеллем Баттани-Драґоном. Согласно ему Украина получит от германии 1 миллион евро. Деньги будут потрачены на поддержку реформ в рамках "Плана действий Совета Европы".

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", — комментирует немецкая сторона.

"План действий Совета Европы для Украины 2018-2022 гг." был создан по совместной инициативе Совета Европы и украинских органов власти. Этим Планом действий СЕ и Украина соглашаются совместно содействовать развитию европейских ценностей, укреплению правосудия, уничтожению коррупции, облегчению доступа к правовой помощи, усилению прав человека и верховенства права.

Денис Шмыгаль рассказал, когда Украина получит транш от МВФ. По словам премьера, для получения финансирования от МВФ Украина выполнила 4 требования из десяти заявленных. Еще 6 находятся, с опережением, в работе. После реализации всех требований Украина может рассчитывать на финансовую помощь.