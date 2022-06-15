Украина получила на 18% меньше налогов от туризма из-за войны

За первые 4 месяца 2022 года украинская туристическая отрасль уплатила на 18% меньше налогов, чем за аналогичный период 2021 года. Количество налогоплательщиков в сфере туризма за первые месяцы войны сократилось на 10%, подсчитало Государственное агентство развития туризма (ГАРТ).
Больше всего в госбюджет за первые четыре месяца года заплатили гостиницы и санатории – почти 370 миллионов гривен. Но это все равно на 24% меньше, чем в прошлом.
ГАРТ зафиксировал спад на 58% в деятельности турбаз, кемпингов и детских лагерей отдыха. В то же время, туроператоры и владельцы частных усадеб уплатили на 5% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года – почти 100 миллионов гривен.
Больше налогов уплатили Киев и 9 областей: Ивано-Франковская, Львовская Киевская, Одесская, Днепропетровская, Закарпатская, Харьковская, Запорожская и Полтавская. В то же время, если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях все же произошел спад. Больше всего по налогам потеряли Одесская (84%) и Ивано-Франковская (58%) области. Рост показали только Львовская (47%), Закарпатская (30%), Полтавская (24%) и Киевская (10%) области.
Больше всего в госбюджет за первые четыре месяца года заплатили гостиницы и санатории – почти 370 миллионов гривен. Но это все равно на 24% меньше, чем в прошлом.
ГАРТ зафиксировал спад на 58% в деятельности турбаз, кемпингов и детских лагерей отдыха. В то же время, туроператоры и владельцы частных усадеб уплатили на 5% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года – почти 100 миллионов гривен.
Больше налогов уплатили Киев и 9 областей: Ивано-Франковская, Львовская Киевская, Одесская, Днепропетровская, Закарпатская, Харьковская, Запорожская и Полтавская. В то же время, если сравнивать суммы с аналогичным периодом 2021 года, то в Киеве, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях все же произошел спад. Больше всего по налогам потеряли Одесская (84%) и Ивано-Франковская (58%) области. Рост показали только Львовская (47%), Закарпатская (30%), Полтавская (24%) и Киевская (10%) области.
По словам руководителя Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, туристическая отрасль Украины только начинает входить в период наибольших экономических потерь.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии