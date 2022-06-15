Украина получила на 18% меньше налогов от туризма из-за войны

По словам руководителя Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, туристическая отрасль Украины только начинает входить в период наибольших экономических потерь.

"Поскольку в Украине в принципе февраль и март - всегда период низкого сезона, то и потери пока не значительные. Ведь сезон у нас начинался фактически с мая-июня, пика достигал в июле-августе, в сентябре-октябре обычно стартовал деловой сезон. Таким образом мы сейчас только входим в период наибольших экономических потерь", - уточнила она.