Украина получила «энергетический безвиз» с Европейским Союзом
16:13 16 марта Киев, Украина
Украинская энергетическая система синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E
. Это и есть тот самый «энергетический безвиз» с Европейским Союзом, над которым мы работали не один год, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В день начала войны с Россией Украина окончательно отсоединилась от энергетической системы страны-агрессора и Беларуси. Сегодня присоединилась к европейской энергосети.
"Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергией и сохранить нашу энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором нашей энергетической инфраструктуры. Мы становимся энергетически независимыми. Это исторический день для энергетики нашей страны", - сказал Шмыгаль.
"Спасибо команде Министерства энергетики, Укрэнерго, работникам предприятий генерации, которые профессионально проделали свою работу. Отдельно хочу поблагодарить лидеров стран Европы, которые приняли политическое решение по синхронизации. Украина становится частью Европы во всех сферах, и я верю, что скоро мы станем полноправными членами Европейского Союза", - добавил Шмыгаль.
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