Украина получила «энергетический безвиз» с Европейским Союзом

"Наша энергосистема теперь станет более стабильной и устойчивой к вызовам. Мы сможем получать электроэнергией и сохранить нашу энергосистему даже при дальнейших повреждениях агрессором нашей энергетической инфраструктуры. Мы становимся энергетически независимыми. Это исторический день для энергетики нашей страны", - сказал Шмыгаль.