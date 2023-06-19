Украина получила 63 млн евро от Всемирного банка. Куда пойдут деньги

Украина сегодня 19 июня получила 63 миллиона евро от Всемирного банка для финансирования выплат педагогам, сообщает Министерство финансов Украины.
Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.
Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Отмечается, что срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.
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