Украина получает прибыль от биткоинов - Минцифры

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации рассказала об положении Украины на рынке криптовалюты. Согласно данным, наша страна оказалась на 10 месте среди стран, получивших прибыль от инвестиций в биткоины. Украинцам криптовалюта принесла около 400 млн долларов прибыли.

Министерство уверяет, что такой результат демонстрирует важность развития криптовалютного бизнеса в Украине. В частности, это поможет увеличить налоговые поступления в бюджет.

«Граждане и криптокомпании смогут официально работать и получать доходы от операций с новыми активами. Доходы участников инновационного рынка обеспечивать государственный бюджет дополнительными поступлениями», - заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Лидируют в рейтинге США с общей прибылью 4 млрд долларов. В топ-10 также вошли Китай, Япония, Великобритания, Россия, Германия, Франция, Испания и Южная Корея.