Украина подтвердила свой статус в рейтинге Fitch Ratings

07:13 11 Сентябрь Киев, Украина

Макроэкономический прогноз украинской экономики – стабилен. Об этом говорят не только эксперты внутри страны, но и международные аналитики. Одним из подтверждений стабильности ситуации стал рейтинг агентства Fitch Ratings.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в официальном релизе агентства, опубликованном на его сайте накануне.

«Рейтинги Украины отражают ее макроэкономическую политику, заслуживающий доверия, которая позволила снизить инфляцию и сузить бюджетный дефицит до вызванного коронавируса шока, а также историю международной поддержки», - отмечается в релизе.

В то же время, указывает Fitch, этим сильным сторонам противопоставляются низкая внешняя ликвидность при высоких потребностях в финансировании, связанных с выплатами крупных суверенных долгов, уязвим, хотя и улучшающийся банковский сектор, и слабые показатели корпоративного управления.

«Шок из-за коронавируса, по крайней мере временно, вернул назад улучшения, достигнутые Украиной за последние годы в плане снижения долгового бремени, нормализации перспектив роста после геополитической и экономического кризиса 2014-2015 годов», - добавляет агентство.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в фискальном финансировании на 2020 год в размере $ 23,5 млрд. Агентство ожидает выделения в этом году еще одного транша по программе stand by МВФ ($ 0,7 млрд) и первого транша нового займа макрофинансовой помощи ЕС на 1,2 млрд евро, что вместе с доступной внутренней ликвидностью и остатками Госказначейства предоставляют возможности удовлетворить финансовые потребности, остались.

Fitch прогнозирует международные резервы Украины на конец 2020 $ 27,4 млрд по сравнению с $ 29 млрд в начале сентября.