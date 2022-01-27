Украина почти на 20% увеличила экспорт масложировой продукции

В 2021 году Украина экспортировала масложировую продукцию на сумму 8557,1 млн. дол. США – это на 19,6% больше, чем в 2020 году.
Такие данные обнародовали в ассоциации «Укролияпром».
Экспорт масложировой продукции в 2021 году составляет 12,6% от объемов общего экспорта товаров из Украины и 30,9% от экспорта сельскохозяйственной продукции и продтоваров. В ассоциации отметили, что в 2021 году в Украину импортировано масложировой продукции на сумму в 438,8 млн. дол. США (0,6% от общего импорта товаров и 5,7% от импорта с/х продукции и продтоваров).
Сальдо внешней торговли масложировой продукцией составляет + 8115,9 млн. дол. США. Как свидетельствуют приведенные данные, внешняя торговля масложировой продукцией, а именно ее экспорт играет значительную роль в формировании положительного сальдо с/х продукцией и продтоварами.
Такие данные обнародовали в ассоциации «Укролияпром».
Экспорт масложировой продукции в 2021 году составляет 12,6% от объемов общего экспорта товаров из Украины и 30,9% от экспорта сельскохозяйственной продукции и продтоваров. В ассоциации отметили, что в 2021 году в Украину импортировано масложировой продукции на сумму в 438,8 млн. дол. США (0,6% от общего импорта товаров и 5,7% от импорта с/х продукции и продтоваров).
Сальдо внешней торговли масложировой продукцией составляет + 8115,9 млн. дол. США. Как свидетельствуют приведенные данные, внешняя торговля масложировой продукцией, а именно ее экспорт играет значительную роль в формировании положительного сальдо с/х продукцией и продтоварами.
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