Украина побила рекорд экспорта меда

21:00 06 Май Киев, Украина

Организация Ukrainian Agribusiness Club (UAC) опубликовала данные об экспортном рынке Украины в прошедшем году. Согласно цифрам страна осуществила на 45% больше экспорта меда. В 2020 году страна продала 81 тысячу тонн продукции – это абсолютный рекорд за всю историю независимости Украины.

Организация отмечает, что основными покупателями украинского меда стали страны с высокими стандартами качества, что свидетельствует о качестве украинского продукта.

В топ-5 импортеров украинского меда вошли: Польша (26% объема экспорта меда из Украины за 2020 год), Германия (19%), США (10%), Бельгия (10%) и Литва (6%).

На увеличение объема экспорта, по мнению UAC, повлияло усиление коммуникации между агрокомпаниями и пасечниками по предотвращению внесения некачественных удобрений, приводящих к гибели пчелосемей.