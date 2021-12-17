Украина победила в тендере на поставку трамваев в Румынию

В международном тендере на очень крупный производственный заказ победила украинская компания Татра-Юг, обойдя конкурентов из Турции и Польши. Заказ касается производства и поставки современных трамвайных вагонов, которые будут отправлены в Румынию. Наши трамваи получит румынский город Крайова.

Это будут 25-метровые трамвайные вагоны, стоимостью за один вагон 1,7 млн евро. Заявки на участие в тендере также подавали турецкие компании Durmazlar и Bozankay, а также польская Pesa.

Сообщение о победе украинского производителя появилось на официальном портале закупок 29 июля, при этом отмечалось, что победитель определен 24 июля, однако еще неделя отведена на оспаривание результата.

В то же время ценовой критерий при определении победителя составил 80%. В случае окончательной победы украинского производителя в Крайова будут поставлены полностью низкопольные трамвайные вагоны новой модели К1-Т306.

Напомним, что ранее Укрспецэкспорт выиграл многомиллионный тендер в Пакистане. Предприятие будет ремонтировать самолеты-заправщики Ил-78. Работы по контракту будет выполнять Николаевский авиаремонтный завод.

Также сообщалось, что полиция Перу купит у Украины Ан-178. Новинка украинского оборонно-промышленного комплекса нашла первого иностранного покупателя.