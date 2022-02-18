Украина планирует развивать сферу обороны

15:32 25 Сентябрь Киев, Украина

На государственный бюджет 2021 правительство возлагает большие надежды. Новые статьи расходов и развитие бизнеса и многих сфер государства могут привести к расцвету Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел проект закона о госбюджете на 2021 в части финансирования сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс служба Аппарата ВРУ.

"24 сентября состоялось заседание комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Рассматривался проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2021 №4000 в части финансирования органов сектора безопасности и обороны, отнесенных к предмету ведения комитета. Представители ведомств, приглашенные на заседание комитета, предоставили свои предложения по увеличению расходов общего фонда в минимальной потребности ", - говорится в сообщении.

Также состоялась презентация проекта закона о СБУ №3196, который готовится к рассмотрению в первом чтении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Госбюджет на 2021 является бюджетом возможностей: он позволит развивать экономику, даст возможности для бизнеса и развития инфраструктуры.