Украина планирует получить крупный кредит в 250 млн евро

11:33 19 Август Киев, Украина

Государственный бюджет Украины испытывает кризис и дефицит. Правительством было принято решение о запросе кредита на 250 миллионов евро. Кредитные обязательства страна возьмет перед компанией «Cargill Financial Services International, Inc»

Указывается, что такое денежное заимствование предусматривается законом о госбюджете. По предварительным данным, страна возьмет на себя новый кредит с возможностью погашения долга в течение трех и пяти лет с момента заключения сделки.

Соответственно, что годовой процент по кредиту на три года составит 5,95%, а до пяти лет — 6,85%. Проценты нужно будет платить каждый квартал.

Сообщается, что кредит Украина возьмет уже к концу 2020 года. Более подробно об условиях сделки можно узнать в постановлении № 717 со стороны Кабмина. Напомним, что дефицит бюджета за первый квартал составил более 32 млрд гривен. Дефицит бюджета за первое полугодие составил свыше 18 млрд гривен.

В Кабинете министров Украины пообещали покрыть текущий дефицит государственного бюджета страны. Сообщалось, что текущая сумма недостающих денег равняется 7,5% валового внутреннего продукта Украины.