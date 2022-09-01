16:31 29 августа Киев, Украина

Украина планирует экспортировать зерновым коридором 3 млн тонн агропродукции в месяц не только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева, после чего экспорт может вырасти до 5 млн тонн.

Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Экономической правде, обнародованном в понедельник, 29 августа.

"Из наших портов вышло 27 судов (интервью записано 20 августа – ред.), 10 на вчерашний день стояли на загрузку. Это те, кто вышел и зашел, то есть их там не было до начала полномасштабной войны", – рассказал министр.

При этом на загрузку агропродукцией в портах Большой Одессы в рамках зернового соглашения уже поступило 40 заявок, около 700 тысяч тонн продовольствия уже вышло из портов.



В Мининфраструктуры хотят расширять зерновое соглашение и добавлять другие порты, кроме Одессы, Черноморска и Пивденного. В частности, речь идет о порте Николаева.

"Приблизительно 40% нашей аграрной продукции ранее шли на экспорт именно из Николаевского порта. Там много зерновых терминалов наших и международных компаний. Поэтому, конечно, мы хотим, чтобы он был в инициативе. Мы над этим работаем. Нас беспокоит одно условие: безопасность. Гарантом этой безопасности, если мы действуем исключительно в рамках инициативы, могут быть только ООН и Турция", – подчеркнул Кубраков.

Но, по его словам, продвижение в этом направлении напрямую зависит от вопросов безопасности. "Новые непредсказуемые истории" могут напугать рынок.

"Если все будет происходить так, как сейчас, мы сможем по результатам сентября выйти на 3 млн тонн зерна в месяц только из трех портов Большой Одессы. Это ближайшая цель, а всего пропускная способность этих трех портов – около 5 млн тонн", – отметил министр.



Кубраков напомнил, что до войны Украина экспортировала 5-7 млн тонн агропродукции в месяц, включая порт Николаев и порты на Азовском море, которые сейчас недоступны. Но сейчас также работают порты на Дунае, железная дорога и грузовые перевозки продукции в ближайшие порты в Евросоюзе.