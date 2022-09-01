Украина планирует экспортировать зерновым коридором 3 млн тонн агропродукции в месяц не только из портов Большой Одессы, а также распространить инициативу на порт Николаева, после чего экспорт может вырасти до 5 млн тонн.
Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Экономической правде, обнародованном в понедельник, 29 августа.
При этом на загрузку агропродукцией в портах Большой Одессы в рамках зернового соглашения уже поступило 40 заявок, около 700 тысяч тонн продовольствия уже вышло из портов.
В Мининфраструктуры хотят расширять зерновое соглашение и добавлять другие порты, кроме Одессы, Черноморска и Пивденного. В частности, речь идет о порте Николаева.
В Мининфраструктуры хотят расширять зерновое соглашение и добавлять другие порты, кроме Одессы, Черноморска и Пивденного. В частности, речь идет о порте Николаева.
Но, по его словам, продвижение в этом направлении напрямую зависит от вопросов безопасности. "Новые непредсказуемые истории" могут напугать рынок.
Кубраков напомнил, что до войны Украина экспортировала 5-7 млн тонн агропродукции в месяц, включая порт Николаев и порты на Азовском море, которые сейчас недоступны. Но сейчас также работают порты на Дунае, железная дорога и грузовые перевозки продукции в ближайшие порты в Евросоюзе.
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