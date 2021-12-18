Украина отменяет ограничения на импорт автомобилей из Беларуси

Украина отменяет решение об ограничении на белорусский импорт автомобилей от 16 апреля.
Об этом сообщает «Первый Деловой».
Согласно решению, импорт на автотранспорт из Беларуси был обложен тридцати пяти процентной защитной пошлиной. В ответ Беларусь объявила о введении лицензирования украинских товаров, в том числе продуктов питания и стройматериалов. Однако Минск гарантирует отмену лицензирования в течение недели после отмены защитной пошлины на импорт автомобилей из Беларуси.
Эксперты не исключают, что это соглашение не приведет к улучшению для экспорта украинских товаров. Ведь режим Лукашенко уже анонсировал новые санкции на импорт товаров из стран, введших ограничения против Беларуси. Но там опять же гарантируют разграничение политических санкций с торговыми отношениями.
Напомним, что украинские чиновники продолжают поддерживать белорусских производителей. Они активно закупают белорусскую автотехнику. Об этом свидетельствуют данные из системы «Прозорро». В частности, у украинских госпредприятий большой популярностью пользуется автокран от Минского автозавода. И это при том, что отечественные производители предлагают такую же технику по более низким ценам. В экспертной среде склоняют к мнению, что за это украинские чиновники получают неплохие откаты, ведь недавно закупка белорусской техники массово лоббировалась.
Согласно решению, импорт на автотранспорт из Беларуси был обложен тридцати пяти процентной защитной пошлиной. В ответ Беларусь объявила о введении лицензирования украинских товаров, в том числе продуктов питания и стройматериалов. Однако Минск гарантирует отмену лицензирования в течение недели после отмены защитной пошлины на импорт автомобилей из Беларуси.
Эксперты не исключают, что это соглашение не приведет к улучшению для экспорта украинских товаров. Ведь режим Лукашенко уже анонсировал новые санкции на импорт товаров из стран, введших ограничения против Беларуси. Но там опять же гарантируют разграничение политических санкций с торговыми отношениями.
Напомним, что украинские чиновники продолжают поддерживать белорусских производителей. Они активно закупают белорусскую автотехнику. Об этом свидетельствуют данные из системы «Прозорро». В частности, у украинских госпредприятий большой популярностью пользуется автокран от Минского автозавода. И это при том, что отечественные производители предлагают такую же технику по более низким ценам. В экспертной среде склоняют к мнению, что за это украинские чиновники получают неплохие откаты, ведь недавно закупка белорусской техники массово лоббировалась.
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