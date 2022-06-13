Украина отказалась от экспорта газа, мазута и некоторых видов угля

17:04 13 июня Киев, Украина





Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.



Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.



Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.



Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения.



Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на: Кабинет министров Украины запретил экспортировать уголь , мазут и газ украинской добычи.Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня.Правительство внесло изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2022 год.Экспорт угля, мазута и газа украинской добычи подлежит лицензированию, но на него установлены нулевые квоты.Такое решение было принято в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и введением в Украине военного положения.Согласно постановлению, нулевые квоты установлены на:

жидкое топливо (мазут)

уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля)

природный газ украинского происхождения.



Напомним, президент Владимир Зеленский требует от правительства и местных властей не повышать тарифы на газ и электричество, а также на тепло и горячую воду следующей зимой.



Он заявил, что из-за войны зима будет самой сложной за годы независимости.



Зеленский сообщил, что в это время Украина не будет продавать газ и уголь за границу, вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние нужды.