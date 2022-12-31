"Украина обеспечила себя продовольствием на следующий год", - Шмыгаль

10:08 31 декабря Киев, Украина

В Украине собрали более 60 млн тонн урожая. Об этом заявил премьер-министра Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 30 декабря.

Он отметил, что власти продолжают поддерживать агросектор. Так, за более чем 10 месяцев 38 тысячам украинских аграриев было выдано 80 миллиардов гривен.

"Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", - сказал Шмыгаль.

Премьер добавил, что благодаря "зерновой инициативе" было экспортировано 15 миллионов тонн продукции, а через дунайские порты - более 10 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что урожай зерновых в Украине в 2023 году сократится на 60%. Причинами сокращения урожая зерновых стало уменьшение общих посевных площадей, изменение структуры посевов в пользу масличных и снижение урожайности зерновых культур.