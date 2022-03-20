Украина обеспечена продовольствием до конца следующего года, – Офис Президента

Несправедливое завышение цен будет приравнено к мародерству. Ведь Украина снабжена продовольствием до конца 2023 года.
Об этом 20 марта сообщил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.
В то же время, по словам замглавы ОП, несправедливое завышение цен в продуктовых и аптечных сетях будет приравнено к мародерству.
Напомним, что председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение стоимости товаров.
Напомним, что председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение стоимости товаров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии