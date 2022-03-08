Украина нуждается в модернизации ТЭС

Министерство энергетики Украины выступило на форуме "Украина 30. Экология". Согласно информации, предоставленной ведомством, Украина нуждается в серьезной финансовой помощи. По словам заместителя министра энергетики Максим Немчинова, план по сокращению выбросов большими сжигательными установками выполняется, однако не в том темпе.

"На сегодня мы не превышаем наши международные обязательства ни по одному из выбросов. Но уже начиная с 2025 года, если мы ничего не будем делать, мы будем превышать эти показатели, и это приведет к нарушению наших обязательств", - отметил Немчинов.

Сейчас в Нацплане предусмотрена модернизация более 90 установок. Суммарно для выполнения плана на этих установках операторам необходимо инвестировать в 4,3 млрд евро. В ведомстве приводят пример Европы, где за 1990-2016 годы в экомодернизацию инвестировали за счет государственной помощи. В частности, в Германии - 19 млрд евро, Польше - 11 млрд евро, Чехии - 7 млрд евро.

"Сейчас министерство работает над разработкой механизма финансирования мероприятий по экомодернизации - за счет чего мы будем проводить экологическую модернизацию оборудования", - подытожил чиновник.

По его словам, в дальнейшем необходимо идти по пути оптимизации оборудования, которое работает на угле, и его модернизации в том количестве, которое необходимо для безопасной и устойчивой работы энергосистемы. Вся остальная генерация должна строиться уже с учетом экологических требований и не использовать ископаемые виды топлива.

Целью плана является постепенное сокращение выбросов диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx) и пыли от существующих крупных сжигательных установок.