Украина не справляется без денег МВФ

Украинские власти не могут самостоятельно профинансировать потребности государственного бюджета и помощь в кризис для граждан Украины. Изначально в планы были заложены кредиты от иностранных инвесторов и международных организаций, что несет определенные последствия.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь зарплаты врачей, социальная защита, расходы на инфраструктуру" - так прокомментировал принятие апрельских изменений в государственный бюджет министр финансов Сергей Марченко.

В 2020 году Украина имеет рекордный за последние 5 лет дефицит бюджета. На то, чтобы в условиях коронакризиса профинансировать все расходы, дефицит был заложен на уровне 274 млрд грн. Каждую пятую гривну из запланированных 1,27 трлн грн расходов необходимо было взять в долг (чистые заимствования были запланированы на уровне почти 300 млрд грн, а валовые - 643 млрд грн).

Через буксования диалога власти с международными партнерами, прежде всего с МВФ, Министерство финансов не смогло воплотить в жизнь план по заимствований, на которых строился "ковидний" бюджет, - чем и был спровоцирован бюджетный кризис.

По пессимистическому прогнозу, фактический дефицит бюджета составит 152 млрд грн, по оптимистическому - 200 млрд грн. Следовательно, недостаток средств на финансирование расходов и кредитования из бюджета составит, соответственно, 65 млрд грн или 114 млрд грн.

Кроме сложностей с получением заимствований, снижению дефицита бюджета по сравнению с плановым "поможет" экономия по расходам и неспособность органов власти освоить предусмотренные средства.