Украина нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии

09:32 30 Ноябрь Киев, Украина

Стало известно, что уже с начала новой недели импорт электроэнергии, поставляемой из Белоруссии в Объединенную энергосистему Украины, увеличился до 900 МВт в час.

Если брать показатели предыдущей недели, то максимальная мощность была зафиксирована в объеме – 415 МВт в час. Данные взяты из Укрэнерго.



Следует отметить, что 29 ноября в рамках ежедневного аукциона ТЕТ Групп, принадлежащего бывшему трейдеру группы ДТЭК, получила бесплатно мощность для импорта тока из Беларуси.



В то же время экспорт электроэнергии в страны Европейского союза из Бурштинского энергоострова не прекращается. По состоянию на 29 ноября объем тока составил 277 МВт в час.



Напомним, 6 ноября Беларусь возобновила экспорт тока в Украину с мощностью 5 МВт в час. Через день объем вырос до 15 МВт в час и уже 8 ноября он составлял 400 МВт в час. До 25 ноября мощность тока, поставляемого в Украину, составляла по 415 МВт за каждый час, из которых 400 импортировала "ТЭТ Групп".





