Украина наращивает долги

17:59 18 Сентябрь Киев, Украина

Украина за второй квартал увеличила внешний долг на 2,5 миллиарда долларов и теперь он составляет 122,8 миллиарда долларов.





Отмечается, что относительно Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в пятницу, 18 сентября.Отмечается, что относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.

"Внешний долг вырос за счет увеличения внешних обязательств государственного сектора на 1,4 миллиарда до 52,9 миллиарда (33,9% от ВВП) и частного сектора на $1,1 миллиарда до $69,9 миллиарда (44,8% от ВВП)", - говорится в отчете НБУ.

В Нацбанке добавили, что главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следует Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%) и Россия (2,6%).



Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев уменьшились на 1,2 миллиарда (до 4,5 миллиарда долларов) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на 1 миллиард долларов).



Будущие обязательства банковского сектора выросли на 35 миллионов до 2,5 миллиарда. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 миллиарда.



Стоит отметить, что с начала года показатель вырос на 1,1 миллиарда.