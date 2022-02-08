Украина наращивает долги

Украина за второй квартал увеличила внешний долг на 2,5 миллиарда долларов и теперь он составляет 122,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка в пятницу, 18 сентября.
Отмечается, что относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.
Отмечается, что относительно ВВП долг увеличился до 78,8% с 75,1% на конец первого квартала. На начало года показатель составлял 78,6%.
В Нацбанке добавили, что главной страной-кредитором остается Кипр (48,7% от общего объема). Далее следует Великобритания (13,9%), Нидерланды (5,1%), Виргинские острова (3,3%) и Россия (2,6%).
Обязательства правительства и НБУ, которые должны быть погашены в следующие 12 месяцев уменьшились на 1,2 миллиарда (до 4,5 миллиарда долларов) в основном за счет будущих выплат по ОВГЗ (на 1 миллиард долларов).
Будущие обязательства банковского сектора выросли на 35 миллионов до 2,5 миллиарда. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 миллиарда.
Стоит отметить, что с начала года показатель вырос на 1,1 миллиарда.
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