Украина направит пострадавшему Ливану гуманитарную помощь

Как и многие не безразличные к чужому горю страны, Украина направляет свою помощь Ливану. Гуманитарный груз будет предназначен для борьбы с последствиями разрушительного взрыва в столице Ливана. О том, что Кабмин принял к исполнению указ президента Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану, написал в Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", - написал он.

Отметим, помочь Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута согласились ряд стран. Это страны ЕС, Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция инициирует международную поддержку Ливану в связи с трагедией.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Погибли более 150 человек, пострадавших пять тысяч.