Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

10:59 19 сентября Киев, Украина

По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров, необходимых для прохождения Украиной отопительного сезона.

План Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Министр добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и слаженной работе всех компаний газовой сферы – АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.