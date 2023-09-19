Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы

По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) достиг 14,7 млрд кубометров, необходимых для прохождения Украиной отопительного сезона.
План Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Министр добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК «Нафтогаз Украины» и слаженной работе всех компаний газовой сферы – АО «Укргаздобыча», АО «Укртрансгаз» и Оператора ГТС Украины.
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