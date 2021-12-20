Украина начала импорт тепличных огурцов из России

Впервые в истории рыночных отношений между Россией и Украиной последняя импортирует тепличные огурцы. Ранее ситуация складывалась наоборот: основной рынок сбыта украинского овоща приходился на Российскую Федерацию.
Такое решение принято из-за высокой стоимости огурцов у других коллег-импортеров. Причем речь идет, по меньшей мере, о 10%, что после пересчета значительно отражается на розничной и оптовой ценах на внутреннем рынке Украины.
Руководитель международных проектов в качестве эксперта объяснил решение импортировать тепличные огурцы из страны, ранее экспортировавшей их из Украины.
Такое решение принято из-за высокой стоимости огурцов у других коллег-импортеров. Причем речь идет, по меньшей мере, о 10%, что после пересчета значительно отражается на розничной и оптовой ценах на внутреннем рынке Украины.
Руководитель международных проектов в качестве эксперта объяснил решение импортировать тепличные огурцы из страны, ранее экспортировавшей их из Украины.
Соответственно, было принято решение заказывать огурцы в Турции. Здесь их стоимость от 5 до 10 гривен за килограмм дешевле. Также импортируется продукция из Белоруссии, где огурцы дороже, чем в Турции.
В общем, бизнес тепличного выращивания овощей получает от российского государства серьезные дотации, а также имеет доступ к
довольно дешевому финансированию.
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