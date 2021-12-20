Украина начала импорт тепличных огурцов из России

08:22 17 Ноябрь Киев, Украина





Такое решение принято из-за высокой стоимости огурцов у других коллег-импортеров. Причем речь идет, по меньшей мере, о 10%, что после пересчета значительно отражается на розничной и оптовой ценах на внутреннем рынке Украины.



Руководитель международных проектов в качестве эксперта объяснил решение импортировать тепличные огурцы из страны, ранее экспортировавшей их из Украины. Впервые в истории рыночных отношений между Россией и Украиной последняя импортирует тепличные огурцы. Ранее ситуация складывалась наоборот: основной рынок сбыта украинского овоща приходился на Российскую Федерацию.Такое решение принято из-за высокой стоимости огурцов у других коллег-импортеров. Причем речь идет, по меньшей мере, о 10%, что после пересчета значительно отражается на розничной и оптовой ценах на внутреннем рынке Украины.Руководитель международных проектов в качестве эксперта объяснил решение импортировать тепличные огурцы из страны, ранее экспортировавшей их из Украины.

Он объяснил, что из-за ограниченного производства в Украине огурцов, в частности, этим занимаются всего несколько комбинатов, чего катастрофически не хватает, цены на овощ подскочили: 38-45 гривен за килограмм.

Соответственно, было принято решение заказывать огурцы в Турции. Здесь их стоимость от 5 до 10 гривен за килограмм дешевле. Также импортируется продукция из Белоруссии, где огурцы дороже, чем в Турции.

Цены на российские тепличные огурцы существенно ниже. Они самые дешевые среди всех конкурентов, поскольку в РФ наблюдается тенденция удешевления товара и на внутреннем рынке.

В общем, бизнес тепличного выращивания овощей получает от российского государства серьезные дотации, а также имеет доступ к

довольно дешевому финансированию.