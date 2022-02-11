Украина может занять ведущее место среди производителей орехов

Мировой экспорт грецких орехов в ближайшие 5 лет продолжит расти, США остаются самым крупным экспортером. Тем не менее, все более актуальными становятся новые игроки, такие как Китай, Чили и Украина.
Об этом говорится в прогнозе развития мирового орехового рынка на ближайшие пять лет от Rabobank.
ЕС и Турция остаются основными рынками импорта с постоянным спросом, в то же время быстро растет импорт в ОАЭ и Индию. Ожидается, что после рекордного урожая в предыдущем сезоне производство в США упадет в 2022 году. Но в ближайшие годы производство грецкого ореха в США останется практически неизменным.
Несмотря на то, что текущие цены вряд ли обеспечат достаточные стимулы для дополнительного расширения или сокращения площадей, ограничения и повышения затрат будут продолжать оказывать давление на прибыльность.
Также речь идет о будущем сектора грецкого ореха Чили, который увеличивает экспортные рынки. Хотя рост расходов на сырье является препятствием в краткосрочной перспективе, потенциал, связанный с устойчивостью, может дать промышленности грецкого ореха конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.
Об этом говорится в прогнозе развития мирового орехового рынка на ближайшие пять лет от Rabobank.
ЕС и Турция остаются основными рынками импорта с постоянным спросом, в то же время быстро растет импорт в ОАЭ и Индию. Ожидается, что после рекордного урожая в предыдущем сезоне производство в США упадет в 2022 году. Но в ближайшие годы производство грецкого ореха в США останется практически неизменным.
Несмотря на то, что текущие цены вряд ли обеспечат достаточные стимулы для дополнительного расширения или сокращения площадей, ограничения и повышения затрат будут продолжать оказывать давление на прибыльность.
Также речь идет о будущем сектора грецкого ореха Чили, который увеличивает экспортные рынки. Хотя рост расходов на сырье является препятствием в краткосрочной перспективе, потенциал, связанный с устойчивостью, может дать промышленности грецкого ореха конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии