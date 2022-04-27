Украина может сэкономить 255 млн грн на ФЛП

Чиновники нашли способ сэкономить украинской казне около 255 млн гривен. Экономия на услугах для ФЛП может осуществиться на переводе регистрации всех предприятий в онлайн. Самим бизнесменам это также принесет экономию до 17 млн гривен в год.

Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформаций Михаил Федоров в Фейсбуке.

Он отметил, что сейчас в Украине услуга по регистрации бизнеса является самой быстрой в мире, и через портал Действие можно открыть ЧП, внести в него изменения, закрыть ЧП. По словам Федорова, через Действие уже предоставлено 150 тыс услуг для бизнеса. "Год назад только 4-6% частных предпринимателей открывали бизнес онлайн, сейчас это 50%", - отметил вицепремьер.

Он напомнил, что Минцифры также упростило регистрацию ООО, пока вместо 88 полей для заполнения нужно указать информацию в 46. Заявление на регистрацию можно подать за 30 минут. Министерство цифровой трансформации Украины в марте 2020 запустило услугу по онлайн регистрации ФЛП. Услугу по регистрации ООО онлайн была запущена в октябре 2020 года.