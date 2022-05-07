Украина может сама пополнять бюджет до получения кредита МВФ

Как известно, из-за непринятого государственного бюджета 2021 года Украина может не получить денежный транш от Международного валютного фонда. По факту страна не успевает сделать все нужное для того, чтобы получить этот транш до конца текущего года. Ситуация сложилась не благоприятная для бюджета страны. Но выход всегда можно найти.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до 15 декабря Украина может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.
Шмыгаль уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.
В то же время Шмыгаль заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.
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