Украина может сама пополнять бюджет до получения кредита МВФ

Как известно, из-за непринятого государственного бюджета 2021 года Украина может не получить денежный транш от Международного валютного фонда. По факту страна не успевает сделать все нужное для того, чтобы получить этот транш до конца текущего года. Ситуация сложилась не благоприятная для бюджета страны. Но выход всегда можно найти.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, до 15 декабря Украина может выйти на рынок внешних заимствований, объем заимствований может составить $1 млрд.

«Но если мы знаем дату приезда миссии и дату предоставления транша, то бридж-кредиты (краткосрочные кредиты до момента получения денег) – это вполне рабочий инструмент. Кроме того, остается возможность до 15 декабря выйти на рынок внешних заимствований. Это тоже будут короткие займы, до полугода», – заявил премьер.

Шмыгаль уточнил, что до конца года также запланированы несколько аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«У нас остается еще несколько аукционов по размещению ОВГЗ. Конечно, это будут кратко- и среднесрочные заимствования, и они будут дороже (10-13% годовых в гривне), чем средства МВФ», – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в целом объемы заимствований до конца года могут составить 50-60 млрд грн и около $1 млрд.

В то же время Шмыгаль заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.