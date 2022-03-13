Украина может развить рынок экспорта в Иране

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовало данные о том, что Украина может начать работу с еще одним рынком экспорта. Иран заинтересован покупать в Украине красное мясо, птицу, яйца, а также соевый жмых, кукурузу и ячмень.

«Иранская сторона выразила заинтересованность в увеличении поставок из Украины соевого жмыха, кукурузы и ячменя, - говорится в письме. - При этом компания State Livestock Affairs Logistics готова не только выступить заказчиком украинской агропродукции, но и представить частных импортеров Ирана».

Также был затронут вопрос предоставления иранской стороной разрешения для поставок из Украины красного мяса, мяса птицы, куриных яиц. Для этого, по мнению Министерства сельскохозяйственного джихада, необходимо активизировать взаимодействие по линии государственных ветфитослужб Украины и Ирана.

Кроме того, иранская сторона предложила поставлять в Украину карбамид и сельскохозяйственные удобрения как по бартерной схеме, так и по отдельным контрактам.

Производителям, заинтересованным в экспорте данной продукции в Иран, необходимо обращаться с соответствующим запросом в посольство Ирана в Украине.