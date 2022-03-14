Украина может помочь решить вопрос мирового голода

По подсчетам экспертов Украина кормит своим продовольствием более 150 млн человек во всем мире. Удваивая эти объемы, страна имеет реальные шансы стать одним из решающих факторов в решении проблемы мирового голода.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Он отметил огромную роль ФАО за последние 75 лет в преодолении голода в мире. И, по словам заместителя министра, Украина может существенно помочь в решении этой проблемы. Но для этого нашей стране нужна интеграция мировых технологий в производство, привлечения инвестиций, ведь, например, орошения требует существенного финансирования. А самое важное, Украине необходима интеграция в международные цепи поставок.
По его словам, в этих условиях Украина сделала максимум, чтобы не остановить поставки: «Она осталась надежным партнером в обеспечении тех стран, которые нуждаются в продовольствии».
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