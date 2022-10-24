Украина может начать импорт электроэнергии из Европы - глава «Укрэнерго»

12:30 24 октября Киев, Украина

«У нас есть техническая возможность импортировать. Также у нас есть возможность запроса аварийной помощи из ЕС. Проблема в том, что европейские цены на электроэнергию будут намного выше внутриукраинских», - сказал Кудрицкий .

По его словам, этим занимается не "Укрэнерго", а участники украинского рынка – трейдеры, поставщики. Большие потребители также могут для себя импортировать, если у них есть соответствующая лицензия.