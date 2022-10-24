Украина может начать импорт электроэнергии из Европы - глава «Укрэнерго»
12:30 24 октября Киев, Украина
«У нас есть техническая возможность импортировать. Также у нас есть возможность запроса аварийной помощи из ЕС. Проблема в том, что европейские цены на электроэнергию будут намного выше внутриукраинских», - сказал Кудрицкий .
По его словам, этим занимается не "Укрэнерго", а участники украинского рынка – трейдеры, поставщики. Большие потребители также могут для себя импортировать, если у них есть соответствующая лицензия.
"Я думаю, что при определенных условиях мы можем увидеть импорт в этом отопительном сезоне. Мы помним, что мы импортировали электроэнергию из беларуси в прошлые годы. Сейчас этого, конечно, не будет, мы находимся в единой энергосистеме с Европой, и, соответственно, такой импорт возможен из Европы", – добавил Кудрицкий.
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