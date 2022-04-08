Украина может купить британский ледокол RRS James Clark Ross за 5 млн долларов для Национального антарктического научного центра

Верховная Рада Украины рассматривает вариант покупки исследовательского судна RRS James Clark Ross. Родом из Британии ледокол стал частью больших научных экспедиций и исследований. Стоимость судна 10 млн долларов, однако говорят, что цена будет уменьшена вдвое.

Это ледокол, который провел много экспедиций для Британской антарктической службы (British Antarctic Survey, BAS), а скоро может стать судном украинского Национального антарктического научного центра. По словам директора центра Евгения Дикого, оно может стоить Украине символические, как для такого судна, 5 млн долларов.

Что известно о британском ледоколе, который скоро может ходить в Южный океан под украинским флагом?

RRS James Clark Ross назван в честь Джеймса Кларка Росса - британского военного моряка и исследователя, который в XIX веке на кораблях "Террор" и "Эребус" совершил самую большую для своего времени экспедицию в Антарктику, а позже участвовал в поисках пропавшей экспедиции Франклина в Арктике. Это ледокол длиной почти 100 метров и водоизмещение 5732 тонн.

Именно на этом судне первая украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский" в 1996 году. Несмотря на то, что "Джеймсу Кларку Россу" уже более 30 лет, директор НАНЦ Евгений Дикий говорит, что он еще может работать в южных морях много лет.

"По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых", - рассказал Евгений Дикий.

Он также открыл, что уже завершились переговоры с участием посольств Украины и Великобритании о закупке James Clark Ross. По словам Евгения Дикого, стоимость британского ледокола для Украины может составить 5 млн долларов, хотя изначально британцы говорили о 10 млн долларов.

Также Украине нужно будет профинансировать доставку судна в Украину и научное дооснащение. Правительство Украины уже выделило средства на это, но окончательно утвердить их еще предстоит Верховной Раде.