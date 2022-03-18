Украина легализовала виртуальные активы

18:33 16 марта Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах». Закон запускает легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводит криптосектор из тени.





Что изменится:



🔻 иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;



🔻 банки будут открывать счета для криптокомпаний;



🔻 украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;



🔻 государство будет гарантировать судебную защиту прав на



Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до 3 триллионов долларов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.Что изменится:🔻 иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;🔻 банки будут открывать счета для криптокомпаний;🔻 украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;🔻 государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до 3 триллионов долларов.

С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.