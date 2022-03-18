Украина легализовала виртуальные активы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О виртуальных активах». Закон запускает легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводит криптосектор из тени.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что изменится:
🔻 иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;
🔻 банки будут открывать счета для криптокомпаний;
🔻 украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
🔻 государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до 3 триллионов долларов.
Что изменится:
🔻 иностранные и украинские криптобиржи будут работать легально;
🔻 банки будут открывать счета для криптокомпаний;
🔻 украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах;
🔻 государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.
Крипторинок – один из наиболее динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до 3 триллионов долларов.
С началом войны, криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах.
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