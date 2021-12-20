Украина испытывает проблемы с утилизацией пестицидов

08:57 17 Декабрь Киев, Украина

Из-за низкого уровня экологического сознания аграриев и государственных деятелей в сфере сельского хозяйства уровень пестицидов стал очень высоким. Это привело к существенному загрязнению окружающей среды.



Следовательно, большое количество пестицидов в аграрном секторе привело к появлению так называемых «пестицидных могильников» , требующих утилизации.



Эксперты считают, что процесс утилизации пестицидов технологически сложен и требует соблюдения многих технологических и экологических норм.



Особенностью обработки отходов непригодных пестицидов есть необходимость поддержания высоких температур процесса по сравнению с обеззараживанием других отходов. Так, например, для обеззараживания твердых нехимических отходов могут быть использованы дымовые газы с температурой 700-1100 oС, а для твердых химических отходов, в том числе пестицидов, кроме интенсивного перемешивания, температуру процесса необходимо поддерживать от 1000 до 1500 o2 1300 oС).

По мнению специалистов, проблема утилизации пестицидов актуальна для большинства стран мира. Ее актуальность не зависит от уровня развития экономики, сельского хозяйства и общей культуры страны.



Отметим, Государственная экологическая инспекция Украины за 11 месяцев текущего года насчитала 2,8 млрд грн ущерба от выявленных нарушений. Согласно информации, за указанный период территориальные подразделения ДЭИ провели более 40 тыс. проверок и составили более 43 тыс. протоколов об административных нарушениях.



В Национальном банке Украины заявили, что финансовые учреждения будут обязаны оценивать влияние проектов под финансирование в рамках их влияния на окружающую среду.