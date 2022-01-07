Украина испытывает дефицит долларов

07:36 07 Январь Киев, Украина

В Украине в последнее время значительно уменьшилось предложение доллара в то время, как бюджетные расходы и наличная гривна растут, что в результате вывело из баланса рынок валюты.



Стало известно, что на межбанке спрос на доллар в безнале намного выше, чем его реальное предложение. Об этом свидетельствуют результаты торгов, где сумма заявок на покупку американского доллара в четыре раза выше, чем его предлагают для продажи.



Нацбанк вышел с продажей доллара, предложив его изначально по самым высоким ценам, стартуя от 27,45 гривен. Ситуация не изменилась, потому регулятором было принято решение продавать валюту по 27,47 гривен, и уже спустя некоторое время его начали покупать по указанной стоимости.



Более того, вместе с безналичным долларом, начинает расти наличный рынок валюты. Согласно статистике, оптовые обменники в стране предложили доллар по 27,47-27,48 гривен, однако спустя несколько часов цена валюты в пунктах обмена выросла на порядка 5 копеек, достигнув от 27,52 до 27,53 гривен.



Исходя из сообщений покупателей американских долларов в Украине резко выросло число желающих конвертировать праздничные доходы в твердую валюту. Тем временем отмечается снижение предложения доллара населением страны, поскольку люди заметили, что курс начинает расти, потому начинают активно покупать евро и доллары.