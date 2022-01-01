Украина исчерпала большую часть квот на экспорт в страны ЕС

Как сообщает Правительственный портал: «По состоянию на 17 августа 2020 уже полностью использовано 8 тарифных квот на: мед, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, кукурузу, продукты переработки солода и крахмала, сахар», - отметили в службе вице- премьера.
Используются тарифные квоты на: обработанную продукцию из зерновых (81,2%), яйца и альбумины (75,0%), мясо птицы (73,4%), крахмал (73,3%), солод и пшеничную клейковину ( 72, 2%), яйца и альбумины дополнительная (60,4%), отруби, отходы и остатки (55,2%), мясо птицы дополнительная (53,1%), овес (45,3%), пшеницу (40,2%) и другие.
Напомним, что Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед , среди которых и Украина, для помощи в экономическом восстановлении после пандемии коронавируса.
Используются тарифные квоты на: обработанную продукцию из зерновых (81,2%), яйца и альбумины (75,0%), мясо птицы (73,4%), крахмал (73,3%), солод и пшеничную клейковину ( 72, 2%), яйца и альбумины дополнительная (60,4%), отруби, отходы и остатки (55,2%), мясо птицы дополнительная (53,1%), овес (45,3%), пшеницу (40,2%) и другие.
Напомним, что Европейская комиссия приняла пакет предложений, направленных на увеличение торговли между Европейским Союзом и странами, которые используют конвенцию Пан-Евро-Мед , среди которых и Украина, для помощи в экономическом восстановлении после пандемии коронавируса.
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