Украина идет по пути постоянного увеличения экспорта своей продукции, – Денис Шмыгаль

11:41 18 июля Киев, Украина

География экспорта украинской продукции с каждым годом покрывает все больше стран, а первые пять месяцев текущего года показали ее значительный рост.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Денис Шмыгаль

"За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции увеличился на 26%. Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Польшу и США – на 55%, в Германию – на 52%, в КНР – на 50%", – написал глава правительства.

Он отметил, что готовятся новые соглашения о зоне свободной торговле, "а также начинаются переговоры с ЕС о расширении квот для украинской продукции".



"Правительство продолжает поддержку экспортеров и постоянно работает над увеличением географии нашего экспорта", – подчеркнул Шмыгаль.



