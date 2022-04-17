Украина идет по пути постоянного увеличения экспорта своей продукции, – Денис Шмыгаль

География экспорта украинской продукции с каждым годом покрывает все больше стран, а первые пять месяцев текущего года показали ее значительный рост.
Об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Он отметил, что готовятся новые соглашения о зоне свободной торговле, "а также начинаются переговоры с ЕС о расширении квот для украинской продукции".
"Правительство продолжает поддержку экспортеров и постоянно работает над увеличением географии нашего экспорта", – подчеркнул Шмыгаль.
"Правительство продолжает поддержку экспортеров и постоянно работает над увеличением географии нашего экспорта", – подчеркнул Шмыгаль.
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