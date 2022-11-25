Украина и Всемирный банк подписали соглашение о гранте на 4,5 млрд долларов

09:29 25 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов. Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов США.Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.

"Указанные грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров как третьего дополнительного финансирования в рамках Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Министр Сергей Марченко поблагодарил правительство Соединенных Штатов Америки и команду Всемирного банка за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной.

"Указанные грантовые средства являются очередным весомым вкладом в финансирование неотложных потребностей для нашей страны. Это позволит нам и дальше обеспечивать выплаты заработных плат, социальных и пенсионных выплат и пособие для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором", — отметил он во время подписания соглашения.

В министерстве пояснили, что привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 миллиарда долларов будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов. с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.