Украина и Всемирный банк подписали соглашение о гранте на 4,5 млрд долларов

Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 4,5 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.
Министр Сергей Марченко поблагодарил правительство Соединенных Штатов Америки и команду Всемирного банка за длительное сотрудничество, финансовую поддержку и солидарность с Украиной.
В министерстве пояснили, что привлеченные грантовые средства от Целевого фонда многих доноров в размере 4,5 миллиарда долларов будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов. с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и т.д.
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