Украина и Всемирный банк подписали грантовое соглашение на $700 млн

Министерство агрополитики Украины и Всемирный банк заключили грантовое соглашение о займе (Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)).
Согласно информации, представленной пресс-службой украинского ведомства, этот проект предусматривает выделение Украине суммы в размере 700 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства.
Предоставленные средства будут направлены на два ключевых компонента проекта ARISE:
Финансовая поддержка программы "Доступные кредиты 5-7-9" для сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке продуктов питания.
Предоставление грантов малым сельскохозяйственным производителям, включая владельцев земельных участков и тех, кто специализируется на разведении скота, включая коров, коз и овец.
Планируется, что реализация проекта ARISE будет осуществлена в течение 2023 и 2024 годов, с акцентом на поддержку сельского хозяйства и укрепление пищевой безопасности в Украине.
Согласно информации, представленной пресс-службой украинского ведомства, этот проект предусматривает выделение Украине суммы в размере 700 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства.
Предоставленные средства будут направлены на два ключевых компонента проекта ARISE:
Финансовая поддержка программы "Доступные кредиты 5-7-9" для сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке продуктов питания.
Предоставление грантов малым сельскохозяйственным производителям, включая владельцев земельных участков и тех, кто специализируется на разведении скота, включая коров, коз и овец.
Планируется, что реализация проекта ARISE будет осуществлена в течение 2023 и 2024 годов, с акцентом на поддержку сельского хозяйства и укрепление пищевой безопасности в Украине.
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